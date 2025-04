Vincent Kompany crede că Bayern Munchen poate întoarce soarta calificării la Milano

Antrenorul Vincent Kompany este încrezător că Bayern Munchen se poate califica în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda înfrângerii suferite pe teren propriu, marți seara, în prima manșă a confruntării cu Inter Milano (scor 1-2).

”În prima repriză am avut ocazii să marcăm, două sau trei, poate chiar mai multe. Am fost periculoși, am jucat curajos și este păcat că am încasat acel gol la final”, a declarat Kompany la finalul jocului.

”Vom avea ocazii la Milano, acesta este sentimentul nostru”, a adăugat el.

”Rezultatul este cel care este. Suntem doar la pauză. Credem cu fermitate în șansa noastră de a ne califica la Milano”, a mai spus Kompany.

Bayern nu a reușit să fructifice ocaziile avute, în special cea a atacantului Harry Kane, care a trimis mingea în bară, iar Inter a intrat în avantaj la vestiare, la pauza meciului de pe Allianz Arena (1-0), grație reușitei căpitanului său, Lautaro Martinez (38).

Thomas Muller, care va părăsi la finalul sezonului clubul bavarez, la care și-a petrecut întreaga carieră, a restabilit egalitatea în minutul 85, însă milanezii au trecut din nouă în avantaj grație reușitei lui Davide Frattesi (88).

Aceasta a fost prima înfrângere după patru ani în cupele europene pentru Bayern pe Allianz Arena, stadionul care va găzdui finala ediției din acest an a Ligii Campionilor.

Bayern Munchen va disputa returul cu Inter Milano miercurea viitoare, pe San Siro, dar mai întâi va trebui să primească vizita rivalei Borussia Dortmund, în derby-ul din Bundesliga, programat sâmbătă.