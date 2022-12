Viorel Moldovan pune degetul pe rana dinamoviștilor: „Îi păcăleşti pe oameni, dar se ajunge tot la faliment”

Tribunalul Bucureşti a respins planul de reorganizare modificat al celor de la Dinamo, dar administratorul judiciar dă garanții că nu se va ajunge la faliment.

„Insolvenţa e tot un fel de hoţie”, atrage atenția Viorel Moldovan

Decizia Judecătorului sindic poate fi contestată în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Fostul internațional român Viorel Moldovan, care a jucat la Dinamo 60 de meciuri între 1993 și 1995, a depâns situaţia fostului său club.

„E normal, te aşteptai. Insolvenţa e tot un fel de hoţie. În Elveţia nu e aşa. La noi au profitat din acest lucru şi prin legea asta au făcut o chestie prin care beneficiază tot clubul, îi păcăleşti pe oameni, dar se ajunge tot la faliment.

În 2004 m-am transferat de la Nantes la Servette. A venit un patron, un impresar, au dat afară tot ce era bun la Geneva, a transferat en gros, inclusiv pe mine, au oferit salarii mari şi după 4 luni, în iarnă, clubul a dat faliment. Nu s-a mai stat de vorbă despre insolvenţă, iar acel patron a fost arestat, a făcut închisoare.

La noi trebuie revizuit total la nivel de cluburi. Trebuie legislaţie clară. Eu nu am pensie… Ce pensie am eu? Cluburile nu au plătit taxele spre stat, sunt mulţi fotbalişti care au activat în România. E o meserie! Eu am evoluat 10 ani în străinătate şi am profitat de lucrul ăsta”, a declarat Viorel Moldovan pentru Orange Sport.