Virgil Van Dijk, pus la punct de două legende neerlandeze: „Face gălăgie, dar nu spune nimic! Creează haos”

Căpitanul naționalei Țărilor de Jos, Virgil Van Dijk, a fost criticat tur de foștii mari jucători de Marco Van Basten și Ruud Gullit.

Virgil Van Dijk creează haos la naționala Țărilor de Jos, spune Marco van Bastem

Naționala Țărilor de Jos a fost distrusă de Franța, 0-4, în debutul preliminariilor CE 2024. A urmat meciul cu Gibraltar, câștigat cu 3-0 de „portocala mecanică”

Fostul mare atacant neerlandez, Marco ban Basten, nu a avut milă de jucătorul lui Liverpool. El consideră că van Dijk nu este apt să poarte banderola de căpitan, pentru că nu comunică suficient.

„Face gălăgie, dar nu spune nimic. Nu e clar. Un bun căpitan gândește cu voce tare, se face înțeles. El e undeva la mijloc. Creează haos, iar asta duce la neînțelegeri. Datoria lui de căpitan este să prevină așa ceva.

În vestiar e bun, din punct de vedere tactic și tehnic nu. Ai nevoie de altcineva pe teren. Asta nu are legătură cu acea accidentare, trebuie să fii lider”, a declarat Marco Van Basten, pentru Ziggo Sport, preluat de Daily Mail.

„Face pași înapoi. În Anglia l-au criticat deja. A fost selectat în echipa lumii. Crede că e mai bun decât ceilalți. Ești căpitan, trebuie să rezolvi lucruri, dar el doar comentează puțin lucrurile care se petrec în fața lui.

Nu știu dacă o face, dar nu pare că vorbește. Joacă la siguranță. Ești atât de mare și de bun. Critica noastră e pozitivă. Nu e cel mai bun? Să ne arate asta”, a completat Ruud Gullit.

„Este normal să mai greșim”, se apără Virgil Van Dijk

Replica lui Van Dijk a venit imediat. Jucătorul lui Liverpool spune că remarcile campionilor europeni din 1988, Gullit fiind căpitanul naționalei, nu îi sunt de niciun folos.

„Fiecare are voie să aibă propria părere în zilele noastre. Am ridicat ștacheta nerealist de sus? Cum este posibil? Nu am fost niciodată perfect. Constant este cuvântul potrivit. Ei știu mai bine decât oricine că fotbaliștii au perioade mai bune și mai slabe.

Este normal să nu poţi juca mereu consecvent. Permanent cauți să joci la cel mai bun nivel, iar oamenii nu ar trebui să uite asta.

Este normal să mai greșim, face parte din fotbal și este uman. Tu, ca fotbalist, știi mai bine decât oricine când faci ceva bine sau nu.

Traversăm vremuri grele la echipa de club, cu suișuri și coborâșuri. Sunt pozitiv în ceea ce privește viitorul și încerc să joc cel mai bun fotbal al meu. Nu suntem roboți, să nu uităm asta, deși unii oameni o mai fac”, a răspuns Virgil Van Dijk.