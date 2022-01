Vis spulberat pentru Dinamo: ,,Îi dau şanse foarte mici de salvare de la retrogradare”

Dinamo a pierdut derby-ul cu FCSB din etapa a 23-a a Ligii 1. Trupa lui Flavius Stoican a fost învinsă categoric de rivalii ,,roş-albaştri”, scor 0-3.

Cornel Dinu, legendă a clubului din Ştefan cel Mare, a vorbit după rezultatul din derby. Acesta îi dă în acest moment şanse destul de reduse lui Dinamo la salvarea de la retrogradare. Mai mult, Cornel Dinu condamnă din nou numirea lui Alexandru Răuţă ca căpitan al echipei din Ştefan cel Mare.

,,N-am fost de acord cu abordarea jocului, dar a fost un echilibru între echipe, cu excepţia contraatacului, când a fost execuţia lui Octavian Popescu precum Del Piero. În două jocuri cu FCSB, Dinamo încsează nouă goluri. În 1999-2000, mi-a adus aminte un prieten, când exista Cupa Ligii, atunci Dinamo a bătut cu 7-0 în 1999, acum s-a ajuns la această discrepanţă.

Lui Dinamo îi dau şanse foarte mici de salvare de la retrogradare. Mai are şapte partide în sezonul regulat, dintre care două, la cum arată echipa… Achiziţiile, numirile de antrenori vin din afara logicii tehnice, doar dintr-o dorinţă de a face bine. Cu Gaz Metan şi cu UTA ar putea face puncte. Am rezerve în forţa de impunere a lui Badea, care are cunoştinţe fotbalistice.

La Dinamo s-au adus jucători, cu greutăţile financiare, dar când îl dai pe Rednic şi îi reproşezi că a vrut să schimbe 11 jucători şi aduci 11 acum…

FCSB a pasat, a jucat repede faza de posesie, a avut 1-0, dar toate achiziţiile, unele dintre ele rapide, în criză de posibilităţi financiare în perioada lui Rednic şi continuate acum…

E dramatic dacă la Dinamo e căpitan Răuţă. Nişte jucători crescuţi de Dinamo au fost daţi la o parte, un câştig pentru negustorul Negoiţă. Apoi sunt unii care au plecat de la Dinamo, pentru că nu făceau faţă cerinţelor, Filip. Să-l compari pe Răuţă cu Hîldan, s-a întâmplat blasfemia asta, e o necunoaştere. Hîldan ataca mingea, nu omul, precum Răuţă”, a declarat Cornel Dinu, pentru Telekom Sport.