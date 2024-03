Vlad Chiricheș a vorbit despre momentul retragerii: „Mi-a dat imboldul asta să merg mai departe!”

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara anului trecut. Experimentatul fundaș a bifat puține apariții pentru bucureșteni din cauza unei accidentări care l-a ținut departe de gazon chiar și până în prezent.

Recent, jucătorul de 34 de ani a vorbit despre momentul în care a fost hotărât să renunțe la cariera de fotbalist, însă s-a răzgândit cu ajutorul unui fost coleg. Iată cine este cel care l-a întors din drum.

„Mi-a dat imboldul asta să merg mai departe!”

„Am avut momente când am spus că nu mai merge, dar o persoană pe care o ţin minte acolo că m-a înţepat şi mi-a dat curajul să merg mai departe. A fost Chipciu, mi-a spus ‘Cum să renunţi aşa uşor?’. Mi-a dat imboldul asta să merg mai departe. În ultima perioada mă gândesc că mi ar plăcea să mă vădă jucând, la un nivel foarte bun şi îţi dai seama că îi fac mândri şi eu mă simt foarte bine să-i vad că se mândresc cu tatăl lor.

Am avut două zile grele în care am spus ‘Gata, nu mai merge, nu mai vreau’. I-am văzut şi pe cei din familia mea, soţia îmi spunea ‘Nu ştiu, gândeşte-te mai bine, nu cred că e momentul să spui lucrurile astea’. Asta m-a ajutat că alea 2 zile grele să o rumeg bine şi să iau decizia cea mai bună, să lupt. După perioada când am încercat să revin fără intervenţie şi încă am avut dureri am avut două zile mai grele.

Mă pregătesc de ceva săptămâni bine cu echipa, mă simt foarte bine, am forţă, putere”, a declarat Vlad Chiricheş, pentru cei de la orangesport.ro.