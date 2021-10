Vlad Chiricheş îi linişteşte pe fanii naţionalei înaintea meciurilor decisive: ,,Am fost schimbat ca să nu risc”

Vlad Chiricheş, fundaşul echipei naţionale şi al celor de Sassolo, a fost schimbat în minutul 69 al meciului de campionat cu Venezia, scor 3-1.

După ce a părut iniţial că acuză probleme musculare, fundaşul central a declarat la finalul jocului că nu este vorba despre nicio accidentare. Chiricheş apare deja pe lista preliminară a lui Mirel Rădoi pentru meciurile decisive cu Islanda şi Liechtenstein din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

,,M-am simțit obosit, dar nimic mai mult. Am fost schimbat ca să nu risc. Fundașii încearcă în mod normal să blocheze atacanții, iar împotriva lui Okereke m-am descurcat bine. Din fericire am reușit să înscriem imediat, apoi partida s-a schimbat.

Am avut multe șanse de a marca, am înscris trei dar puteam înscrie și mai mult. Suntem bucuroși pentru că am întors scorul, iar acesta e drumul cel bun.

Cu Juventus știm că întâlnim o echipă mare, însă suntem conștienți de forța noastră, de jocul nostru, și vrem să mergem acolo pentru a obține un rezultat bun.”, a declarat Vlad Chiricheş, la finalul jocului cu Venezia, potrivit Canale Sassuolo.