Vlad Dragomir, răspuns pentru Edi Iordănescu: ”în România ești considerat obraznic atunci când ai o părere opusă!”

Vlad Dragomir nu a fost mulțumit de declarațiile lui Edi Iordănescu.

Iordănescu a spus că fotbalistul nu ar fi demonstrat destul destul.

Jucătorul a oferit un răspuns.

”E o afirmație exagerată că sunt egoist și mă gândesc doar la mine. Nu am ales în mod special acest moment pentru a conturba atmosfera de la echipa națională înainte de meciurile cu Slovenia și Moldova. Ce aș avea de câștigat din asta? Pur și simplu mi s-a cerut părerea și mi-am spus-o, așa cum o voi face întotdeauna

Ce nu s-a înțeles bine este că eu nu am nimic cu selecționerul, am și spus că îi respect decizia. Eu m-am referit la tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani în care nimeni de la echipa națională nu mi s-a dat vreo șansă. Repet, am jucat 32 de meciuri într-un sezon de Serie B și n-am fost băgat în seamă.

Așa că, acum e și mai ușor să fiu ignorat, dar nu mă plâng din atât. Am înțeles mesajul, eu îmi văd de treaba mea în continuare și vom vedea ce va fi. Poate a deranjat faptul că mi-am spus părerea cinstit, știu că în România ești considerat obraznic atunci când ai o părere opusă”, a declarat Vlad Dragomir, conform prosport.ro.