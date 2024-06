„Vor da 10-15-20 de milioane!”-Pariul făcut de Gigi Becali pe viitorul transfer al unui „tricolor”!

Gigi Becali a urmărit România-Slovacia 1-1. Patronul FCSB-ului a fost impresionat de unul dintre jucătorii români.

Latifundiarul din Pipera consideră că Andrei Rațiu se va vinde pe o sumă foarte mare. Iată ce a spus despre viitorul transfer al fundașului lateral.

„Vor da 10-15-20 de milioane!”

„Cel mai bun jucător, care a făcut cât toți la un loc, a fost Rațiu. Rațiu a fost egal cu 10 jucători. Părul lui? E băiat tânăr, treaba lui, ce mă interesează, dar nu e bine ce face, e păcat.

Eu am vrut să-l iau pe Rațiu. Se vede ce calitate are, demult l-am văzut. Dar nu ai cum să-l iei, are salariu mare. O să vedeți voi Rațiu, o să vedeți ce oferte va avea. Vor da 10-15-20 de milioane. Câți ani are? 20 de milioane! Să vedeți dacă nu va fi ofertă de 20 de milioane”, a spus Gigi Becali, citat de Sport.ro.