„Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?!”. Tadici reacționează după ultimul derapaj

Gheorghe Tadici a oferit un prim răspuns după gestul golănesc din partea dintre HC Zalău şi SCM Râmnicu Vâlcea (21-20)!

Antrenorul a bruscat-o pe una dintre jucătoarele sale, iar reacția acestuia a fost una total neașteptată, Concret, Tadici, care nu este la prima abatere disciplinară, a mărturisit că nu a avut nimic cu Alexandra Vrabie și a dezvăluit ce discuție a avut cu aceasta în timpul jocului, dar și după apariția imaginilor în spațiul public.

„Jucătoarea e plecată acum, e pe la Făgăraş parcă. Mi-a dat mesaj şi m-a întrebat: «Domnul profesor, ce se întâmplă cu atâta tam-tam»? Pentru ce se insistă pe faza asta? Era normal ca dumneavoastră să ma opriţi şi să-mi atrageţi atenţia să nu mai persist în greşelile comise până atunci». Asta mi-a scris fata.

Ce se doreşte, de fapt? Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?! La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra şi am întrebat-o: «Dar noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci?». Ea mi-a răspuns, după care i-am zis: «Treci pe bancă».

Pe imagini s-a văzut că aş fi împins-o. Dar ea, de fapt, trecea prin faţa mea şi eu voiam să mă întorc la joc. Ah, că eram încruntat? Păi, era gălăgie în sală şi eram concentrat. N-aveam nimic cu Alexandra. Dar noi ce vrem, de fapt? Poate că nici nu mai am voie să clipesc…Dar eu cred că tot acest scandal are legătură cu altceva”, a declarat Gheorghe Tadici pentru adevărul.ro.