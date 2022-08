West Ham se teme de meciul cu FCSB din Conference League: „La București nu e niciodată un meci ușor”

FCSB va juca în Grupa B din Conference League cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Antrenorul echipei engleze se teem de meciul de la București.

„La București nu e niciodată un meci ușor”, recunoaște David Moyes

Vicecampioana României, FCSB, a fost lipsită de șansă la tragerea la sorți a grupelor Conference League. Formația antrenată de Nicolae Dică le va avea adversare pe West Ham (Anglia), Anderlecht (Belgia) și Silkeborg (Danemarca).

David Moyes îi antrenează pe „ciocănari” din 29 decembrie 2019, după ce pregătise echipa și în sezonul precedent, între 7 noiembrie 2017 și 13 mai 2018. El este convins că echipa sa va avea momente dificile în această grupă.

„Tocmai am văzut tragerea la sorți și e bine. Abia aștept meciurile. Sunt niște echipe bune în grupă, am avut o tragere destul de dificilă, dar aşteptăm meciurile. Am fost la Silkeborg miercuri seară, dar nici la București nu e niciodată un meci ușor.

Nu va fi ușor, dar abia aștept jocurile. Eu sunt foarte bine, e cam greu puțin acest program, miercuri sau joi – duminică, dar în general, sunt bucuros că ne-am întors în Europa.

Suporterii noștri au posibilitatea de a ajunge în străinătate și de a ne vedea partidele pe viu”, a spus David Moyes.

Jucătorii lui West Ham sunt cotați la aproape 400 de milioane de euro

West Ham are cea mai mare valoare a lotului dintre toate echipele din Conference League. Elevii lui David Moyes sunt cotați la 397,5 milioane de euro. În comparație, FCSB are o cotă totală de 33,25 milioane de euro.

West Ham, care a fost în prima urnă valorică, s-a clasat pe locul 7 în ediția trecută din Premier League. A câștigat Cupa Cupelor în 1964/1965 și Cupa UEFA Intertoto în 1999, ambele competiții fiind desființate, între timp, de UEFA.

Este un conglomerat de naționalități, cu jucători din Anglia, Polonia, Franța, Cehia, Italia, Spania, Argentina, Germania, Irlanda, Scoția, Portugalia și chiar Jamaica.

Prima clasată în grupa de Conference League se va califica direct în optimile competiției, în timp ce echipa de pe locul doi va juca un play-off cu o adversară care va ocupa poziția a treia în grupele Europa League.