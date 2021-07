WIMBLEDON 2021 | Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Victoria Azarenka

Sorana Cîrstea (locul 45 WTA) s-a calificat, joi, în turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. În turul secund, românca a învins-o pe mult mai titrata Victoria Azarenka (14 WTA și favorită 12), din Belarus.

Sorana Cîrstea a câștigat cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, în două ore şi 18 minute.

În turul trei a competiției londoneze, românca va evolua împotriva învingătoarei din meciul dintre britanica Emma Răducanu (locul 338 WTA) şi cehoaica Marketa Vondrousova (locul 42 WTA).

