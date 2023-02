Xavi aprinde imaginația fanilor Barcelonei: „Sunt în contact permanent cu Messi”

Antrenorul Barcelonei, Xavi Hernandez, nu exclude în totalitate revenirea lui Lionel Messi la echipa catalană.

Barcelona joacă joi, de la ora 22:00, în deplasare, cu Manchester United, în play-off-ul pentru optimile Europa League. În tur a fost 2-2, iar echipa spaniolă are nevoie de victorie sau de nervi mai tari la loviturile de departajare pentru a merge mai departe.

Barcelona joacă pentru al doilea an consecutiv în această fază a competiției. Întâmplător sau nu, după plecarea lui Lionel Messi la PSG gruparea catalană a fost eliminată în fiecare sezon din grupele Ligii Campionilor.

Chiar dacă joi îl așteaptă un meci foarte dificil, antrenorul Xavi Xernandez se gândește și la ceea ce se va întâmpla după terminarea sezonului. Concret, el ia în calcul revenirea lui messi pe Camp Nou.

„Messi știe că Barcelona e casa lui și ușile sunt deschise, am spus asta de multe ori. E prietenul meu, sunt în contact permanent, o potențială revenire e doar în mâinile lui.

Xavi on Leo Messi: “Messi knows that Barcelona is his home and the doors are open, I said this many times”. 🚨🔵🔴🇦🇷 #FCB

“He’s my friend — we are in permanent contact, a potential return will only depend on him. Leo is the best player in history, he'd always fit in”. pic.twitter.com/KU8SBymrYP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2023