Xavi Pascual, onorat după eșecul din Ligă cu Barcelona: „Le-am spus că sunt mândru să fiu antrenorul lor”

Dinamo a pierdut în fața celor de la Barcelona, scor 32-36, iar Xavi Pascual a reacționat după înfrângerea suferită în fața catalanilor, în Liga Campionilor la handbal masculin.

Actualul antrenor de la Dinamo a declarat că echipa trebuie să muncească mai mult, dar este mulțumit de cum s-au prezentat elevii săi contra fostei formații a tehnicianului spaniol.

”A fost un meci special. Faptul că am fost acolo, 15 ani, este mult timp. Totuși, a fost emoționant. A fost important pentru mine. Este clubul meu, sunt oamenii mei acolo, este important pentru mine. Acum, muncesc aici, familia mea e acolo. Scorul este cum este, dar am jucat bine. Barca este cea mai bună echipă, acum. Cred că am jucat bine, dar suntem departe de ceea ce putem realiza. Trebuie să muncim mai mult. A fost o experiență pentru noi.

În Liga Campionilor avem două puncte, trebuie să câștigăm mai multe jocuri. Trebuie să vedem cine e în fața noastră. Echipele care sunt în grupa noastră sunt mai bune decât noi. Vom încerca să câștigăm toate meciurile, dar trebuie să fim realiști. Asta este situația.

Trebuie să facem totul pas cu pas, dar este imposibil să intrăm în 16-imi, este imposibil să câștigăm Champions League. Vreau ca jucătorii să se recupereze. Avem unii jucători accidentați, vom încerca să câștigăm și următorul meci. Pentru oamenii de la Dinamo a fost o surpriză să pierdem numai cu o diferență de patru goluri. Asta este o realitate. Sunt fericit de cum a arătat echipa, le-am spus jucătorilor că sunt mândru să fiu antrenorul lor”, a afirmat Xavi Pascual.

Vali Ghionea, unul dintre cei mai buni jucători dinamoviști de pe teren, a reacționat și el.

”Putem spune că este un eșec onorabil. Ne-am fi dorit un rezultat mai bun, am pregătit bine meciul de la Barcelona, doar că am jucat cu campioana en-titre și s-a văzut asta. Au avut o experiență mai mare. Într-un final putem spune că este o înfrângere frumoasă. Probabil că, dacă era echipa completă, rezultatul era același. Dar nu ne-au oferit posibilitatea să câștigăm și, dacă erau ceilalți, era același lucru. Fiind campioana en-titre putem spune că da, este cea mai bună echipă din grupă. Toate echipele sunt destul de bune. Va fi greu să câștigăm puncte, dar pentru asta muncim.

Am reușit să revenim de la acea diferență de nou[ goluri, dar asta am și vorbit înainte de meci, să ținem până la capăt ritmul, să putem să rămânem în joc până pe final. Strategia a fost asta. Normal că antrenorul avea detalii mai multe despre echipa Barcelonei, dar probabil pentru el a fost un meci special. După atâția ani petrecuți la Barcelona, bănuiesc că are sentimente și e și normal să aibă emoții. Sper să obținem puncte în Ucraina, dar și pe teren propriu”, a concluzionat Vali Ghionea.