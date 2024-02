Xavi și Lewandowski, furioși după meciul cu Napoli

Napoli și Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, în prima manșă a „optimilor” Ligii. Catalanii au deschis scorul prin Lewandowski (61), gazdele au egalat grație reușitei semnate de Osimhen (75).

Xavi și Robert Lewandowski, antrenorul, respectiv atacantul Barcelonei, au comentat meciul.

„E păcat. Meritam să câștigăm. Meritam mai mult. Am făcut un meci bun, și când am avut posesia și când nu o avem. Am făcut presing, am avut ocazii. Am fost buni. Sunt mândru de ce am arătat azi Europei. A fost una dintre cele mai bune partide.

Jucătorii sunt supărați pentru că meritam să câștigăm. Nu meritam să se termine la egalitate.

După gol, trebuia să liniștim meciul. Au lipsit acele momente de liniște, de pauză. Nu am fost eficienți, la fel cum nu am fost în tot sezonul. Trebuia să închidem meciul. Din păcate, Napoli ne-a dat gol la primul șut de poartă. Dar asta înseamnă Champions League. Meritam să câștigăm”, a declarat Xavi, potrivit Mundo Deportivo.

Iar Robert Lewandowski e de părere că formația catalană trebuia să fie mai atentă la finalizare în primele minute ale disputei.

„Cred că am făcut un meci bun în prima jumătate de oră și trebuie să marcăm unul sau două goluri. După ce am deschis scorul, am jucat puțin mai defensiv, iar Napoli ne-a dat gol la prima ocazie pe care au avut-o ”, a spus atacantul polonez.