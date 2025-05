Yannick Noah şi alţi sportivi celebri francezi recunosc că au suferit de depresie şi au avut gânduri suicidare

Yannick Noah, ultimul jucător francez care a câştigat Openul Franţei în urmă cu 42 de ani, a dezvăluit în documentarul Sănătatea mintală – Ruperea tabuului, difuzat de M6, că a „supravieţuit unei depresii profunde” în timpul carierei sale, care a dus la gânduri suicidare, în special după triumful său de la Porte d’Auteuil.

„A fost complicat pentru că eram un pic singur. Aveam 23 de ani şi eram în mare formă. Prioritatea mea, încă de la 12 ani, a fost să câştig acest turneu la Paris. Bucuria era să ridic acea cupă. Iar a doua zi, eram pierdut. Nu ştiam ce se întâmplă”, a declarat fostul sportiv de 65 de ani din Sedan.

Pe măsură ce emisiunea avansa, actualul cântăreţ a povestit că s-a gândit chiar la sinucidere şi că a fost apoi cufundat într-o depresie profundă, înecându-se în alcool. „Toată lumea din jurul meu credea că trăiesc cea mai frumoasă viaţă a mea, dar eu voiam doar să mă car şi să plec. Pentru că odată ajuns în vârf, nu mi-au dat instrucţiuni. Mergeam singur pe stradă în mijlocul nopţii în Paris, aşteptam să nu mai fie nimeni prin preajmă, mă uitam la Sena şi îmi spuneam: „O să mă arunc, nu mai pot!”.

Fostul jucător de tenis nu este însă singura personalitate sportivă care s-a exprimat în acest documentar dedicat unui subiect încă tabu în Franţa.

Campionul olimpic la înot Florent Manaudou a vorbit şi el, fără reţineri. „Lumea îmi vorbea despre Jocurile Olimpice, care erau un interludiu fermecat, dar eu eram deprimat la sfârşit. Mi-am spus că nu am dreptul să fiu nefericit, dar este bine să fii nefericit!”, spune înotătorul în vârstă de 34 de ani, care «a luat anxiolitice» pentru a se face bine, înainte de a adăuga: ”Este bine pentru mine să vorbesc despre asta, este un pic ca o terapie”.

Un alt star al înotului, Camille Lacourt, a recunoscut că şi-a ascuns suferinţa psihologică din „ruşine”. „Nu am vorbit cu familia mea despre asta. Am făcut glume şi m-am prefăcut. Acesta este un alt motiv pentru care am vrut să vorbesc”, a explicat cvadruplu campion mondial şi european pe M6.

„Trebuie să încetăm să mai spunem că depresia se întâmplă doar celor slabi”, a spus el.