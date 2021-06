Yarmolenko a făcut spectacol la conferinţa de presă, după gestul lui Ronaldo: ,,Să mă contactaţi”

Andriy Yarmolenko a reacţionat la gestul pe care Cristiano Ronaldo l-a făcut la conferinţa de presă de dinaintea jocului cu Ungaria.

Cristiano Ronaldo a luat din centrul mesei de conferinţă două sticle cu suc şi le-a mutat în lateral, iar ulterior le-a recomandat oamenilor să bea apă. Pogba, la răndul său a mutat o sticlă cu bere de pe masă. Ambele băutur sunt sponsori oficiali ai EURO 2020.

Nu la fel a făcut şi Yarmolenko, după victoria de la Bucureşti contra Macedonie de Nord. Acesta a glumit pe seama situaţiei.

,,Pot să fac ceva? Am văzut că Ronaldo a făcut-o… Vreau să mut sucul aici, vreau să mut bere aici. Vă rog, căutați-mă. Coca Cola și Heineken, vă rog să mă contactați.”, a spus Yarmolenko la conferinţa de presă.

'Please contact me, Coke and Heineken!' Yarmolenko is all of us 😂 (🎥: @EURO2020) pic.twitter.com/Bm3HcVC7Tq — B/R Football (@brfootball) June 17, 2021

,,Aici este un turneu final, nu sunt echipe slabe aici. La pauză am fost avertizaţi de antrenori că Macedonia de Nord va ataca mai mult pentru că nu mai avea nimic de pierdut. Lucru care s-a întâmplat… ei ne-au făcut să ne apărăm foarte mult, ne-au dat emoţii.

La 2-1 am intrat un pic în panică pentru că am realizat că sunt foarte aproape de noi. Am avut toţi emoţii, însă e foarte bine că am reuşit să păstrăm scorul până la final.

Le mulţumesc suporterilor ucraineni pentru susţinere, victoria asta este pentru noi toţi. Putem sărbători, dar de mâine (n.red. – azi) trebuie să pregătim meciul cu Olanda.”, a mai precizat Yarmolenko la conferinţa de presă.