Yaya Toure vrea să antreneze în Liga 1: „Ar fi de acord să vină la noi. Ar fi o bombă, știu”

Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, a vorbit despre negocierile pentru noul antrenor, după despărțirea de Leo Grozavu.

Antrenorii Laslo Boloni și Costel Gâlcă nu se mai află pe lista formației covăsnene.

“Din păcate acum pot să spun 100% că nici Boloni, nici Gâlcă, nu vin. Azi am vorbit cu domnul Boloni și mi-a zis că are niște probleme familiale și sigur anul ăsta nu vrea să părăsească Franța. Cu domnul Gâlcă nu ne-am înțeles la partea financiară. Are niște cerințe exagerate pentru noi, iar noi trebuie să aducem un antrenor pe care să-l plătim fără să dăunăm clubului”, a declarat patronul echipei Sepsi, la Sport Total FM.



Laszlo Dioszegi este dispus să-l refuze pe Yaya Toure, fostul mijlocaș al Barcelonei și Manchester. City, care în prezent este secund la Akhmat Grozny, în prima ligă rusească.

“Noi considerăm că trebuie să vină un antrenor care a antrenat în România. Vrem un antrenor longeviv, cred că în 2 zile deja o să finalizăm. O listă este, am primit cel puțin 100 de nominalizări. Sunt și antrenori străini, am primit de la Yaya Toure în sus, foarte multe nominalizări. Dar vrem un antrenor care a fost totuși măcar o dată în România și care cunoaște gustul campionatului.

Astăzi am primit propunerea lui Yaya Toure de la un impresar care spune că acesta ar fi de acrod să vină la Sf. Gheorghe. Ar fi o bombă, știu, dar nu vrem să fie o bombă, vrem să fie un antrenor care a pus deja ceva pe masă”, a dezvăluit Laszlo Dioszegi.

Totodată, Cristiano Bergodi ar putea fi cea mai plauzibilă soluție. “Bergodi e o variantă, este pe lista noastră, este primul sau al doilea antrenor cu care o să discutăm”, a completat patronul lui Sepsi.

Sepsi este pe locul 12 în clasament, cu 10 puncte. Leo Grozavu a fost dat afară de la formația covăsneană, din cauza rezultatelor slabe din ultima vreme.