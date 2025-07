Yeray Alvarez, suspendat provizoriu pentru dopaj. Jucătorul spune că a folosit un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer

Potrivit spaniolului, care a supravieţuit unui cancer testicular în 2017 după ce a făcut chimioterapie, acest test pozitiv este cauzat de prezenţa unui element interzis într-un medicament pe care l-a luat pentru a combate alopecia.

„Vestea a fost un adevărat şoc”, a explicat el pe X. „Nu-mi venea să cred, pentru că nu am consumat niciodată substanţe interzise în viaţa mea. De când am învins boala, urmez un tratament pentru alopecie de ani de zile şi, după ce am studiat cazul, am stabilit că am fost testat pozitiv pentru că am luat din greşeală un medicament împotriva căderii părului care conţinea o substanţă interzisă.”

Alvarez a adăugat că procedura în curs îl împiedică să dezvăluie mai multe detalii, dar că va oferi „toate explicaţiile necesare” odată ce cazul va fi închis. Susţinut de clubul său, el a ţinut să-şi exprime „încrederea în justiţie şi în instituţiile sportive”.