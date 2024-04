Zeljko Kopic are probleme înainte de meciul cu FC Botoșani: „Sunt reacții negative, trebuie să fim mai concentrați”

Echipa Dinamo joiacă marți, 23 aprilie, în deplasare, cu FC Botoșani, de la ora ora 19.30, în etapa a șasea din play-out-ul Superligii.

„Sunt reacții negative, trebuie să fim mai concentrați”, a spus Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FC Botoșani

Echipa bucureșteană se află pe locul 8, care duce la barajul pentru rămânerea pe prima scenă și are 20 de puncte, cu două mai mult decât adversara de mâine. Antrenorul oaspeților, Zeljko Kopic, știe că va fi un meci greu.

„Eu conduc echipa, toată lumea poate avea o opinie, eu știu care era ideea noastră, cum să ne apărăm, cum să apărăm centrările. La ultima fază nu ne-am apărat bine, trebuia să reacționăm mai bine la ultima fază.

Nu a fost o situație similară, putem analiza golurile încasate cu Petrolul, Oțelul sau cu Craiova, sunt probleme defensive, reacții negative, trebuie să fim mai concentrați, să comunicăm mai bine, jucătorii în acele momente trebuie să aibă responsabilitate și să ne apărăm mai bine.

Nu am simțit că a fost vorba de teamă, am jucat bine, am fost mai bine decât în primul meci de la Craiova, am avut ocazii, am încercat în prima repriză să fim periculoși dar și în a doua, când nu marchezi golul doi, se poate întâmplă asta.

Dacă ne era frică, nu atacăm, am avut ocazii, trebuia să reacționăm mai bine, nu e vorba de teamă, nu a fost o reacție prea bună”, a spus Kopic în cadrul conferinței de presă.