Zeljko Kopic, primele cuvinte în calitate de nou antrenor la Dinamo: „Este un privilegiu să antrenezi un mare club din România!”

Dinamo are un nou antrenor principal. „Câinii” au fost preluați de Zeljko Kopic.

Croatul în vârstă de 46 de ani a fost prezentat oficial. Iată ce a declarat în cadrul unei conferințe de presă.

„Este un privilegiu să antrenezi un mare club din România!”

„Despre fotbalul românesc și campionat? Am urmărit câteva meciuri în perioada recentă. Știu ce înseamnă Dinamo pentru toată țara, dar clubul suferă acum și trebuie să schimbăm lucrurile. Am urmărit câteva meciuri ale echipei, dar altceva e când ești aici și stai cu jucătorii. Voi avea timp să stau cu ei și să îmi fac o opinie.

De ce am venit la Dinamo? Pentru orice antrenor este un privilegiu să antrenezi un mare club din România, așa cu este Dinamo.

Salvarea de la retrogradare? Am mai fost în câteva situații ca aceasta. Cu Pafos, în Cipru, a fost la fel. Alături de jucători și toți ceilalți am dus echipa la mijlocul clasamentului. La fel putem face și aici, la Dinamo.

Când am fost la Hajduk am jucat contra lui FCSB. Văd că aveți stadioane noi, fotbal bun. Tot ce am văzut aici este pozitiv.

Dacă am vorbit cu Burcă? Nu, nu încă. Am ajuns ieri, însă voi încerca să iau legătura cu el. Respect toate eforturile celor de aici. Știu că este o situație dificilă. Fostul antrenor și fostul staff au tot respectul meu. Nu am vorbit cu Steliano Filip. Până aseară nu apăruse nimic în presă. Am primit câteva mesaje de la jucători după și pot să simt ce înseamnă Dinamo pentru oameni.

Câte puncte vreau în ultimele 4 meciuri din 2023? Cât mai multe posibile. Trebuie să văd situația din vestiar. Mă aștept de la jucători să dea totul. Nu am foarte mult timp pentru partea tactică, dar trebuie să ieșim din această situație. Nu e confortabil să ai 11 meciuri fără victorie. Cel mai important e să avem puterea mentală de a schimba lucrurile în bine.

Dacă eu sunt cea mai bună variantă pentru Dinamo? Cred că până acum am făcut lucruri bune în carieră. Sunt sigur că voi da totul pentru club. Nu pot să fac miracole, nu sunt magician, dar orice fan al lui Dinamo poate să fie sigur că singurul lucru important pentru mine e să ne salvăm de la retrogradare. Pentru asta voi trăi în perioada următoare.

E o provocare mare. Când am fost la Dinamo Zagreb era la fel. Sau la Hajduk. Trebuia să câștigăm fiecare meci. Nu e simplu. Poți să iei un club mic și să nu ai presiune, dar pentru mine nu e o opțiune. Mie îmi place să lucrez în astfel de cluburi.

Voi veni cu o persoană în staff. În rest, cei de aici, care am înțeles că sunt pricepuți. Dinamo trebuie să aibă ADN-ul ei. Ei înțeleg ce înseamnă Dinamo și sunt sigur că vor da 100% pentru succesul nostru.

Transferuri în iarnă? Avem suficient timp să vorbim. Vreau să văd mai întâi cum vor reacționa jucători în aceste meciuri, iar apoi, alături de cei din club, voi discuta despre tot. Voi face analize și vom lua decizii împreună pentru binele clubului„, a spus Zeljko Kopic, la prezentarea sa la Dinamo.