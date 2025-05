Zeljko Kopic și-a lăudat jucătorii, după meciul cu Rapid

Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a reacționat după remiza elevilor săi în meciul cu Rapid (scor 0-0).

Zeljko Kopic a vorbit și despre subiectul transferurilor, dar și despre ce se va întâmpla cu Răzvan Patriche, jucătorul dinamovist care se va retrage la finalul sezonului.

„Cred că am făcut un meci bun. L-am controlat. Am avut șanse, am avut ocazii. Am stat mult în ultima treime, în careul oaspeților. Ne-a lipsit un pic concentrarea, dar pot fi satisfăcut de evoluția noastră.

Despre revenirea lui Dennis Politic: Este important că totul a fost ok, că s-a simțit bine, sigur, nu am așteptat nimic special în seara asta de la el după problema pe care a avut-o. Jucătorii mei au vrut să lupte, să fie competitivi, dar am văzut că unii dintre ei au avut multe probleme. Cîrjan a jucat 90 de minute, a fost foarte bun.

Despre transferuri: Nu știu, vom vedea. Am avut multe probleme, dar vrem să jucăm fotbal bun și sunt foarte mulțumit de toți băieții în această seară. Vom avea grijă și de Patriche după ce se retrage”, a declarat Zeljko Kopic, după meci.