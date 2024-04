Zeljko Kopic, sincer după ce a ratat victoria cu Petrolul în prelungiri: ”Bineînțeles că sunt dezamăgit!”

Dinamo a primit luni seară vizita celor de la Petrolul Ploiești în cadrul ultimului meci al etapei a 2-a din play-out. Cele două formații au remizat (1-1).

Moura a deschis scorul în minutul 39. Oaspeții au egalat în minutul 90+13 prin penalty-ul transformat de Grozav, după o lungă analiză la VAR asupra unui fault comis de Amzăr asupra lui Musi în careu.

După meci, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a oferit mai multe declarații. Tehnicianul nu a dorit să comenteze arbitrajul.

”În prima repriză am jucat bine, am controlat și nu le-am dat prea multe șanse. Planul din a doua repriză a fost să menținem același ritm și să punem presiune. Ei au început să câștige dueluri, le-am dat faulturi ușoare, iar apoi am făcut această greșeală și au primit penalty.

Eu nu vorbesc niciodată despre deciziile de arbitraj. Bineînțeles că sunt dezamăgit, e greu când iei gol în finalul meciului și pierzi puncte. Nu îmi place să vorbesc despre arbitraj pentru că nimic nu se va schimba. Asta este.

Nu am reacționat foarte bine la mingile lungi jucate de ei, iar ei au venit peste noi. Ideea a fost să ținem de minge, să folosim spațiile din spatele apărării lor, dar nu am reușit să facem acest lucru. Am avut această problemă și în meciurile trecute, așa că vedem cum putem să rezolvăm.

Planul cu Dennis Politic a fost să joace 60 de minute, deoarece venea după accidentare. Îmi pare rău și pentru copiii prezenți la meci, deoarece au creat o atmosferă frumoasă.

Nu e la fel să joci fără fani, îți dau acea energie extra de care ai nevoie. În unele meciuri, când a fost greu, fanii ne-au dat energie și am reușit să mergem până la capăt”, a declarat Kopic la finalul partidei.