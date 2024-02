Zeljko Kopic visează frumos înaintea meciului cu Farul: „Nu suntem în situația de a juca la egal”

Echipa Dinamo joacă mâine, în deplasare, cu Farul, de la ora 20:00, în ultimul meci al etapei a 25-a.

„Nu suntem în situația de a juca la egal”, recunoaște Zeljko Kopic

Formația alb-roșie se află pe ultimul loc în clasament, cu 16p, la două de FC Botoșani, care joacă tot mâine, la Arad, cu UTA.

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, recunoaște că bucureștenii nu se află în situația în care să-și permită să joace la egal.

„Farul e o echipă cu multă calitate, care a avut rezultate cu bune cu Hagi pe bancă. Va fi un meci greu, dar totul ține de noi.

Trebuie să jucăm foarte bine, din punct de vedere tactic. Trebuie să știm ce vrem să jucăm și ce joacă adversarul, dar trebuie să fim pregătiți și de dueluri intense.

Nu suntem în situația de a juca la egal. Vrem ca jucătorii să meargă pentru cele 3 puncte. Și vedem la final ce se întâmplă.

E greu să vorbești de ADN-ul lui Dinamo când ești la retrogradare, dar cred că trebuie să fie în ADN dorința de a merge și a câștiga fiecare meci. Acum echipa nu e în cea mai bună poziție, dar sper ca în viitor să aibă această atitudine”, a transmis el.

„Trebuie să fim mai agresivi”, avertizează Zeljko Kopic

Meciul va fi pentru Zeljko Kopic un prilej de a se revedea cu managerul campioanei. „Am un mare respect pentru cariera lui Hagi.

Nu știu dacă mai știe, dar ne-am întâlnit acum 7-8 ani. Era în cantonament cu echipa lui. Ne-am întâlnit atunci și am discutat, ne-am înțeles foarte bine.

Îl respect foarte mult, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Am analizat ce am jucat până acum și am văzut momente excelente, dar și momente în care nu am fost foarte bun. Și asta trebuie să îmbunătățim.

Pentru mine, fotbalul ține emoții. Nu pot să pierd și să spun că totul e în regulă și să vorbesc de lucruri frumoase.

Jucătorii trebuie să înțeleagă la antrenamente ce trebuie să facem, iar la meciuri trebuie să fie gata de luptă. Să fie pregătiți să mergem la război, dacă e nevoie. Nu spun că jucătorii nu vor asta. Se antrenează foarte bine.

În ceea ce privește intensitatea, cu Universitatea nu am fost la fel de buni ca în meciul cu Rapid. Am făcut doar 8 faulturi. Aici trebuie să fim mai buni. Vreau să fim mai agresivi”, a spus Zeljko Kopic.