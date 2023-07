Zi decisivă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu interdicția la transferuri

Dinamo ar putea scăpa, în această zi, de interdicia la transferuri și, ca urmare, să înregistreze contractele jucătorilor veniți în această vară.

FIFA va anunța, azi, dacă ridică interdicția la transferuri a celor de la Dinamo

Oficialii și suporterii clubului Dinamo mai au de trecut două obstacole până la reluarea sezonului Superligii. Primul este cel de azi, când FIFA va anunța dacă ridică interdicția la transferuri.

Din cauza unor datorii mai vechi care nu au fost achitate, Dinamo a primit interdicție de la forul internațional să mai facă transferuri. Altfel spus, jucătorii pot pleca de la echipa alb-roșie doar liberi de contract și pot veni numai să se antreneze.

Avocatul care a reprezentat Dinamo la FIFA, Jorge Ibarrola, va afla, azi, dacă gruparea alb-roșie va putea face transferuri. În cazul în care răspunsul, este negativ. Finanțatorii au și un plan de rezervă.

Concret, ei vor face, mâine, dispozițiile de plată către Janusz Gol și către Adam Nemec, suma totală fiind de circa 300.000 de euro.

„Doamne, ferește! să ne trezim că nu putem să facem transferuri”, spune Răzvan Zăvăleanu

Administratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, consideră că acționarii clubului ar fi trebuit să rezolve mai rapid problema transferurilor.

„Eu am zis-o și am fost blamat. Interdicția la transferuri era primul lucru care trebuia să se întâmple. Nu știu ce să mai spun despre ridicarea interdicției, am așteptat cu încredere data de 4 iulie, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru.

Cred că e un risc, sper să se acopere problema interdicției la transferuri și să rezolvăm. Nu e automat. Doamne, ferește! să ne trezim că nu putem să facem transferuri, pentru că acei jucători trebuie să fie plătiți până la finalul contractului, iar noi, acționarii, nu vom fi de acord să fie plătiți”, a declarat el la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Al doilea hop pe care îl are de trecut Dinamo este cel de joi, 13 iulie, când Tribunalul se va pronunța cu privire la noului plan de reorganizare. În această situație nu există un așa-zis „Plan B” dacă cererea este repinsă sau judecătorul va amâna speța.