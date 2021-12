4 jucători din Liga 1 vor fi prezenți la Cupa Africii! Echipele care vor suferi din cauza absenței lor

Iar toate cluburile care au în lot fotbaliști convocați pentru competiția de pe continentul negru vor trebui să îi lase pe fotbaliști să meargă să își reprezinte țările. 4 echipe au primit telegrame de convocare pentru jucătorii pe care selecționerii i-au trecut pe lista de 26 cu care vor merge la turneul final. Campioana CFR Cluj, dar și FC Voluntari, FC Botoșani Gaz Metan sunt în această situație.

Joyskim Dawa (Camerun / FC Botoșani), Guessouma Fofana (Mauritania / CFR Cluj) și Helder Tavares (Insulele Capului Verde / FC Voluntari) și Nasser Chamed ( Ins Comore/ Gaz Metan) sunt jucătorii din campionatul românesc ce vor fi prezenți la Cupa Africii ce va avea loc în perioada 9 ianuarie-6 februare în Camerun.

Cea mai insolită prezență printre cele 24 de finaliste este cea a reprezentantivei Insulelor Comore, debutantă la o competiție de asemenea anvergură. Mijlocașul medieșenilor va petrece sărbătorile în Arabia Saudită acolo unde micuța selecționată africană va face un cantonament de pregătire a participării la Cupa Africii. Insulele Comore a fost repartizată în grupă alături de Gabon, Ghana și Maroc la ediția de anul viitor. Până atunci va disputa două jocuri amicale, împotriva naționalelor din Cote d’Ivoire şi Malawi, ultima fiind antrenată de românul Mario Marinică.

Dacă Liga 1 trimite 4 fotbaliști în Camerun, Serie A va avea cu 25 de jucători africani mai puțin pe teren în perioada în care se vor fisputa cele 52 de meicuri programate la turneul final. Aceștia trebuie să se prezinte cel târziu până pe 3 ianuarie 2022 la formațiile care au apelat la serviciile lor.

