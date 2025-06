Costel Gâlcă a tras concluziile după ultimul meci al cantonamentului din Slovenia. Ce mesaj a avut antrenorul Rapidului pentru conducere

Rapid a disputat nu mai puțin de patru jocuri amicale în cantonamentul din Slovenia, iar giuleștenii lui Costel Gâlcă au obținut o singură victorie, 3-0 cu NK Aluminij.

Antrenorul alb-vișiniilor a tras concluziile după acest stagiu de pregătire și a explicat de ce mai are nevoie pentru ca lotul să fie complet.

Costel Gâlcă cere doi atacanți la Rapid, după ce Burmaz va lipsi 6 luni

Rapid a încheiat cantonamentul din Slovenia, iar acum formația antrenată de Costel Gâlcă se va pregăti pentru debutul în noul sezon al SuperLigii României.

Giuleștenii vor juca în runda inaugurală la Mioveni, contra nou promovatei FC Argeș, iar suporterii așteaptă un succes de la clubul patronat de Dan Șucu.

Imediat după ultimul meci amical din stagiul de pregătire, cel cu Sabah FK, Costel Gâlcă a tras concluziile în urma acestui cantonament și a vorbit și despre cerințele pe care la are la nivel de lot.

„Mă bucur că am terminat cu bine până la urmă acest cantonament, într-adevăr am avut și accidentări, care nu au fost chiar niște lucruri pozitive pentru noi, dar mă bucur că am reușit să dăm minute tuturor jucătorilor.

Pe partea fizică stăm destul de bine, ne-am îndeplinit acest obiectiv de a juca aceste patru meciuri. N-am putut să distribui minutele așa cum mi-am dorit, era important să avem cât mai multe meciuri.

Pe partea tehnică mai avem de crescut din acest punct de vedere și îmi doresc ca în următoarea săptămână să putem lucra mai mult la acest aspect.

Încărcătura a fost foarte mare în primele săptămâni, pentru că dacă luăm și săptămâna de acasă, este o încărcătură destul de mare și jucătorii au resimțit-o.

Aveam planificare două antrenamente pe zi, dar nu le-am putut face, pentru că le-am spus și lor, pentru că au dat 100%, este un grup care m-a surprins plăcut din acest punct de vedere, că sunt foarte implicați în antrenamente”.