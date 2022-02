4 remize din 4 jocuri pentru CFR! Adrian Păun: ,,Am avut mare ghinion în acest an”

Adrian Păun, mijlocaşul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului de pe teren propriu, cu UTA Arad, încheiat la egalitate, scor 0-0.

După a patra remiză consecutivă în Liga 1, Păun este de părere că el şi colegii săi au avut foarte mare ghninion în acest început de 2022. Acesta spune că deageaba joacă echipa bine, dacă nu câştigă.

,,Cred că ne-am creat ocazii destul de multe. Și eu am avut două ocazii bune, dar din păcate tabela arată 0-0 și noi facem iar egal.

Am făcut toate meciurile bune, ne-am creat ocazii. La FCSB am marcat trei goluri. Din păcate am fost egalați pe final, ceea ce nu se prea întâmpla la noi. Din contră chiar. Acum tabela arată 0-0 și e al patrulea rezultat de egalitate. Degeaba joci bine, dacă nu câștigi.

Cu siguranță o să fim mult mai motivați după cele patru meciuri. Am avut ghinion mare, din păcate, în acest an. Astăzi jucătorul meciului a fost portarul lor. FCSB poate veni la 6 puncte, dar și dacă era o diferență mai mare tot în play-off se decidea. Cred că așa va fi și acum”, a declarat Adrian Păun, la finalul jocului cu UTA Arad.

În urma acestui rezultate de egalitate, CFR Cluj face încă un pas greșit în lupta pentru titlu. După patru rezultate de egalitate în acest an, acumulează 61 de puncte, dar distanța față de FCSB se poate reduce la șase, dacă bucureștenii câștigă cu ”lanterna” Academica.

De cealaltă parte, UTA Arad rămâne pe locul zece, cu 32 de puncte acumulate în 25 de etape.