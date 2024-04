Reacția lui Mircea Rednic după UTA Arad – Oțelul Galați: ”Ne-a trecut glonțul pe la ureche”

Echipa UTA Arad a învins joi, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a şasea din play-out-ul Superligii.

După o primă repriză în care Oţelul a avut un gol anulat pentru ofsaid (min. 10), arădenii au reuşit să facă o parte secundă foarte bună şi să marcheze de trei ori în poarta lui Pap.

Omondi (min. 62), Luckassen (min. 78 şi Rareş Pop (min. 81) au înscris golurile gazdelor, în timp ce gălăţenii au marcat prin Cisotti, în minutul 90+3.

Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei și s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi.

”O victorie mare. Nu a fost o victorie neașteptată. În prima repriză, au avut (n.r. Oțelul) vreo câteva situații în care ne puteau marca goluri. Ne-a trecut glonțul pe la ureche în dese rânduri!

E o echipă foarte bună și bine pregătită. Oțelul este o echipă bine organizată și foarte omogenă. Și-au păstrat nucleul de jucători, după ce au promovat în SuperLigă.

Fizic, cred că am stat mai bine decât ei. Am gestionat bine meciul, în special în repriza a doua. L-am trecut pe Omondi în spatele lui Kevin și am reușit să îi blocăm.

Am observat că fundașii centrali ai Oțelului nu sunt de mare viteză și în felul ăsta am reușit să îi surprindem.

I-am certat un pic pe jucătorii lui UTA, la pauza meciului, și în repriza a doua au jucat mult mai bine. Este o victorie meritată.

Pentru moment suntem pe primul loc (n.r. în play-out). Asta ne-am și dorit! Obiectivul este realizat la UTA. Sunt trei puncte foarte importante.

Vreau să felicit jucătorii, staff-ul tehnic și suporterii. E altceva când ai suporteri în tribune. A fost o atmosferă foarte bună. Ne-au împins de la spate să obținem victoria.

La mine nu există relaxare. Trebuie să jucăm bine și în următoarele meciuri. Jucătorii trebuie să dea totul până la finalul campionatului. Eu mai am un sezon la Arad.

Mă simt foarte bine aici pentru că sunt iubit la UTA. Orice antrenor își dorește o astfel de atmosferă, cum e la Arad”, a declarat ”Puriul”, după meci, la flash-interviu.