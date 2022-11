A fost desemnat omul meciului, dar a oferit o declarație surprinzătoare la Cupa Mondială: ”Am fost omul meciului datorită numelui meu!”

Echipa naţională a Belgiei a învins. miercuri seară ,Canada, scor 1-0, într-un meci din grupa F a Cupei Mondiale din Qatar. Canadienii au ratat un penalty.

De Bruyne a fost desemnat omul meciului.

Totuși, el recunoaște că înțelege de ce a primit acest trofeu la finalul meciului.

Belgianul a oferit o declarație sinceră.

”Nu am jucat suficient de bine azi. Nu știu de ce am câștigat premiul de omul meciului astăzi. Poate datorită numelui meu. Felicit Canada. Nu am reușit să ieșim din pressingul lor și nu ne-au permis să facem un meci bun azi, inclusiv eu, însă cumva am câștigat”, a spus Kevin De Bruyne, citat de Daily Mail.