A înscris, dar degeaba! Alex Cicâldău, după înfrângerea cu Beşiktaş: ,,Nu sunt fericit”

Alexandru Cicâldău a marcat pentru Galatasaray în derby-ul cu Beşiktaş, însă echipa sa a piedut cu scorul de 2-1. Românul a avut şansă să mai înscrie o dată, însă la o lovitură de la 11 metri, deşi el era desemnat să bată, un alt coleg a luat iniţiativa şi a ratat.

La finalul jocului, mijlocaşul din România s-a declarat foarte dezamăgit de rezultat. Acesta este de părere că rezultaul final trebuia să fie cel puţin egal după aspectul jocului.

,,Vă mulțumesc pentru felicitările de la gol. Chiar dacă am marcat, nu sunt fericit. Am pierdut trei puncte. Rezultatul trebuia să fie un egal, dar nu am putut. Ne pare rău.

Nu este ușor să vă spun un motiv. Suntem Galatasaray. Noi trebuie să pasăm și avem posesia. Nu contează dacă jucăm în Europa sau în Turcia. Încercăm să avem aceeași mentalitate la fiecare meci.”, a declarat Alex Cicâldău, potrivit galatasaray.org.