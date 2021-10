Incredibil! Bănel Nicoliţă juca cu Real Madrid în Champions League, iar acum a fugit din ţară din cauza datoriilor la cămătari: ,,Sunt bani mulţi”

Dacă în trecut era un fotbalist de echipă naţională şi care evolua pentru formaţia patronată de Gigi Becali în Champions League contra lui Real Madrdi, Bănel Nicoliţă a devenit de nerecunoscut.

După ce şi-a pierdut banii, investind la Făurei, în Liga a 3-a, acesta a fugit în America din cauza datoriilor la cămătari. Aproximativ 100 de mii de euro ar avea de returnat fostul fotbalist interlopilor. Din SUA, Nicoliţă a ajuns în Mexic, unde risca să fie reţinut din cauza unr nereguli la traversarea graniţei

,,Hai să vă spun sincer. Sunt un prost, recunosc, sunt un prost că m-am lăsat devreme, dar m-am ambiţionat când am auzit anumiţi oameni că zic că ei şi-au făcut echipă, că sunt buni. Mi s-a pus ceaţă. Eram în Cipru şi am spus stop!

Cu un an în urmă am lăsat echipa cu 15 puncte avans şi au pierdut promovarea. Şi m-am enervat. Am spus stop-joc şi am zis că nu mai joc şi revin să mă implic 100%. Băgasem deja 100.000 de euro. Acum 6 luni de zile am avut ofertă din Liga 1.

Nu vă spun echipa, dar erau 4.000 de euro pe lună. Eu am zis că am investit foarte mult în echipa asta. Nu e vorba de bani, că i-am pierdut şi nu îi mai iau înapoi, dar e vorba de timpul meu. Eu de patru ani fac zi de zi drumul Bucureşti – Făurei, patru ore numai pe drum. Plus antrenamentul, pe care eu trebuie să-l pregătesc, eu să văd dacă au apă jucătorii, dacă au motorină, dacă le lipseşte ceva. Eu trebuie să fiu omul mereu limpede la minte.

Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam.”, a declarat Bănel Nicoliţă, pentru Fanatik.