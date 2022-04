A luat-o pe urmele lui Ferguson! Antrenorul român care rezistă de 12 ani pe banca aceleiași echipe

Vasile Neagu este unul dintre cei mai longevivi tehnicieni din fotbalul românesc. Este de 12 ani la conducerea celor de la CS Afumați și nici nu se gândește să părăsească trupa ilfoveană.

Fost jucător la Dinamo și Astra Ploiești, Neagu țintește promovarea în Liga 2 la finalul sezonului în curs alături de gruparea de lângă București. CS Afumați este liderul Seriei a 3-a asigurându-și în proporție foarte mare prezența la barajul pentru accederea în divizia a doua. În sezonul trecut, CS Afumați a pierdut promovarea în dauna Stelei după o dublă manșă în care roș-albaștrii au câștigat ambele partide. Vasile Neagu speră ca de această dată echipa sa să își îndeplinească obiectivul. Progresul Spatac, CS tunari și Popești Leordeni vor fi adversarele galben-albaștrilor în drumul spre Liga 2.

“Mă consider un antrenor norocos, sunt respectat din toate punctele de vedere și nu regret că nu am dat curs unor oferte mai bune din punct de vedere financiar, alegând stabilitatea. Sunt înconjurat de niște oameni care m-au lăsat să îmi pun în practică principiile și ideile și pot spune că am construit această echipă de la liga a patra și am ajuns până în eșalonul secund.

Acolo ne-am clasat pe locurile 4, respectiv 5 și am ajuns până în optimile de finală ale Cupei României, în 2017, după ce am eliminat Botoșaniul antrenat atunci de Leo Grozavu. Mi-aș dori ca toți colegii mei de breaslă să aibă parte de respectul pe care l-am avut și îl am eu la Afumați. Anul acesta ne dorim să ajungem la barajul de promovare și să facem pasul, din nou, către Liga a 2-a”, a detaliat Vasile Neagu pentru siteul FRF.

Printre jucătorii importanți care au trecut prin mâinile antrenorului de 53 de ani se numără Răzvan Patriche, Vasile Olariu, Sergiu Bar, Bobi Verdeș, sau Marian Vlada. Vasile Neagu a petrecut pe banca ilfovenilor mai bine de jumătate dintre anii scurși de la înființarea clubului, în 1996.