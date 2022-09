A luat-o pe urmele Mariei Șarapova! Un vicecampion european la atletism s-a dopat cu Meldonium

Italianul Ahmed Abdelwahed, medaliat cu argint în august în proba de 3.000 m obstacole, a fost depistat pozitiv la Meldonium.

Ahmed Abdelwahed s-a dopat cu Meldonium, la fel ca Maria Șarapova în 2016

Testul a fost făcut chiar în timpul competiției de la Munchen, iar rezultatul Probei B a venit în cursul zilei de azi, după cum a anunțat federația italiană de specialitate (FIDAL), informează La Reppublica.

Meldoniumul a devenit cunoscut în 2016, după ce Maria Sharapova a fost depistată pozitiv și, ulterior, suspendată 2 ani.

Fosta jucătoare rusă de tenis spunea, la vremea respectivă, că a luat Meldonium la recomandarea medicului familiei, pentru a trata o afecțiune de sănătate. Ea a fost suspendată 2 ani, dar, după apel, sancțiunea a fost redusă la jumătate.

În ceea ce îl privește, Ahmed Abdelwahed susține că a auzit prima dată de Meldonium când a fost descoperit în organismul lui (deși cazul Mariei Șarapova a ținut prima pagină a ziarelor luni la rând) și nu știe cum a ajuns acolo.

„Unele lucruri par imposibile până când ți se întâmplă. Am fost suspendat ca măsură de precauție pentru prezența unei substanțe despre care nu auzisem niciodată.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ahmed Abdelwahed (@ahmadadabdelwahed)

Am auzit pentru prima dată despre existența Meldoniumului când mi s-a spus că l-au găsit în testele mele. Nu am luat niciodată această substanță în mod voluntar, așa că încerc să înțeleg de ce a fost în urină.

Aștept datele eșantionului pentru a vedea dacă ar putea fi o contaminare. Nu merită să apelezi la astfel de practici. Am alergat mereu să mă distrez, să cunosc oameni și să împărtășesc momente frumoase cu persoanjele pe care le-am întâlnit.

Nu am avut niciodată obsesia de a fi cel mai puternic sau de a câștiga. Există o limită peste care nu am cum să trec, dar am vrut să experimentez la maximum acest sport”, a scris Ahmed Abdelwahed pe contul personal de instagram.