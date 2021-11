A murit un fotbalist român legendar! A debutat în prima ligă la doar 15 ani

Fostul fotbalist orădean Harsanyi Istvan Sandor (Ștefan Harșani) a murit în urmă cu trei zile, la 53 de ani. Acesta s-a luptat în ultima perioadă cu o boală incurabilă, potrivit bihon.ro.

Ștefan Harșani a rămas în memoria iubitorilor de fotbal ca fiind cel mai tânăr jucător orădean debutant în prima divizie.

Acesta a fost trimis pe teren într-un meci FC Bihor – Sportul Studențesc, scor 2-0, pe când avea doar 15 ani, 4 luni și 22 de zile. Fostul fotbalist orădean ocupă locul 6 la nivel național în topul debuturilor precoce, lider fiind Nicolae Dobrin (14 ani, 10 luni și 5 zile).

Înainte de FC Bihor a mai activat la LPS Bihorul, apoi la Înfrățirea Oradea și în Ungaria. A fost internațional de juniori al României la mai multe categorii de vârstă.

„Tăticul meu iubit, frumos, drăgăstos, deștept.. Ai plecat de lângă mine și mama mea, de lângă soția si copilul tău, de lângă prietenii tăi.. Te-ai înălțat la cerurile veșnice.. Am fost lângă tine in ultimele clipe, ultimele luni agonisite dar frumoase lângă tine, feblețea mea..modelul meu in viață.. Puterea mea.. Voi fi bine, iți promit.. Deși voiam ca viața să nu mă lovească atât de tare..e o durere imensă…

Acum o să ai grijă de mine cum ți-ai dorit tu în putere.. Nu pot asimila realitatea.. M-ai crescut foarte frumos… Cuvintele sunt de prisos.. Dumnezeu și bunicul(tăticul meu), să te ierte, să te îmbrățișeze și să te aibă in paza lor divină..in ciuda bolii ai fost un luptător,un optimist dragul meu, dragul nostru, nu ai fost niciodată singur.. Te voi iubi mereu, la fel de tare cum ai făcut-o tu”, este mesajul emoționant postat de Ștefania, fiica fostului fotbalist, potrivit sursei citate.

Înmormântarea va avea loc miercuri, 24 noiembrie, de la ora 14:00, la Capela Hașaș din Cimitirul Municipal Rulikowski.

