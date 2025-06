FCSB a făcut performanță sezonul trecut, dar CFR nu este impresionată:

FCSB a făcut performanță sezonul trecut în Superligă.

Echipa lui Becali și-a apărat titlul de campioană în Superligă, iar în Europa League, a reușit rezultate surprinzătoare.

Chiar dacă FCSB a părut un adversar redutabil în sezonul trecut, CFR nu pare impresionată.

Marius Bilașco, oficialul ardelenilor susține că performanța făcuta de FCSB, a fost atinsă și de CFR în trecut.

”Cei de la FCSB au avut un lot mai echilibrat. Au reuşit să suplinească jucătorii accidentaţi, noi am suferit când am avut probleme medicale.

Noi am vândut cei mai buni jucători şi a trebuit să reconstruim echipa. Anul ăsta nu am mai făcut aşa. Asta reprezintă un avantaj. Acum cred că suntem mai buni decât anul trecut.

Şi noi am făcut ce a făcut FCSB. Am fost în Europa, în primăvara europeană. Deci, ce a făcut FCSB, am făcut şi noi”, a declarat Bilaşco, potrivit Prima Sport.