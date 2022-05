A murit un triplu campion cu Ajax! A jucat alături de Claudiu Keșeru la Ludogorets

Atacantul congolez Jody Lukoki, care a trecut pe la celebra academie a lui Ajax Amsterdam, a murit la vârsta de 29 de ani. El a fost transferat de Ludogorets în 2015, în același timp cu atacantul român Claudiu Keșeru, fiind colegi până în 2020.

Fostul mijlocaș a jucat la Ajax între 2010 și 2014, câștigând trei titluri de campion. În ultimul sezon a fost împrumutat la Cambuur Lewander. Ulterior a ajuns la PEC Zwolle, după care a fost transferat de Ludogorets Razgrad.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody 🤍

