A șaptea operație pentru o campioană din România: „Ce urmează mă sperie”

Gimnasta Larisa Iordache (25 de ani) a anunţat, vineri, pe Facebook, că se va opera la Viena pentru o problemă la gleznă.

„Cu una în plus sau cu una în minus cam tot aia e… Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena şi urmează să intru in operatie pentru a scapa de durerea de la glezna. A 7-a operatie, nu-i chiar usor dar nu ma plâng! Ştiu ca asta este un pas foarte simplu in vindecarea gleznei mele , dar ce urmează mă sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.) dar măcar o să fiu stăpână pe piciorul meu şi nu o să mai îmi creeze probleme„, a scris Larisa Iodache pe Facebook.



