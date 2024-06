Absența lui Mitriță din lotul pentru EURO 2024, comentată de un fost campion al României: „Este un jucător extraordinar de bun!”

Alexandru Mitriță a făcut un sezon foarte bun la CSU Craiova, dar nu a fost inclus în lotul preliminar pentru EURO 2o24.

Lipsa jucătorului oltenilor din componența primei reprezentative a stârnit un val de reacții. Florentin Petre, fost campion al României cu Dinamo, a vorbit și el despre această decizie.

„Este un jucător extraordinar de bun!”

„Mitriță este un jucător extraordinar de bun. Este jucător de viteză, care poate să-ți facă diferența. Dar Edi, din ce am văzut, se bazează mai mult pe omogenitate și continuitate. Se bazează pe jucătorii care sunt umili, care formează grupul și nu au oscilații de formă.

Sunt jucători care se adaptează foarte repede la cerințele pe care el le impune în lot. Din ce am văzut, nu am apucat să vorbesc cu el personal, Mitriță este un jucător bun. Dar se adaptează mai greu și are nevoie de un mediu că să poată juca un fotbal bun. Eu, ca antrenor, am întâlnit foarte mulți jucători pe care i-am ridicat când toată lumea a uitat de ei.

Sunt jucători pe care trebuie să-i gestionezi în alt fel. Asta este decizia selecționerului, Mitriță va trage de el în continuare pentru a ajunge la națională”, a transmis Florentin Petre, conform celor de la fanatik.ro.