AC Milan a învins-o pe Juventus și va juca în Champions League

Formaţia AC Milan, cu Ciprian Tătăruşanu rezervă, a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Juventus, în penultima etapă a campionatului Italiei.

Golul a fost marcat de Giroud, în minutul 40.

Milan ocupă locul patru în clasament, cu 67 de puncte, cu şase mai multe decât următoarea clasată, Atalanta, astfel că şi-a asigurat participarea în grupele Ligii Campionilor.

În grupele LC vor mai juca Napoli (campioana Italiei), Lazio (locul 2) şi Inter (locul 3) în a acest moment. Ordinea echipelor de pe 2, 3 şi 4 se poate schimba, însă fără consecinţe asupra participării în LC.

Tot din Serie A, o veste tristă a venit pentru fanii lui Napoli. Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, a cerut un „an sabatic”, a declarat, duminică seară, patronul campioanei Italiei, Aurelio De Laurentiis, într-o emisiune televizată, confirmând plecarea foarte probabilă a antrenorului.

„Spalletti este un om liber. Când cineva vine la tine şi îţi spune: am făcut tot ce am putut, un ciclu din viaţa mea s-a încheiat, am un contract cu tine, dar aş prefera să am un an sabatic… Ce faci? Eşti împotrivă?”, a precizat producătorul de film, întrebat despre posibila plecare a antrenorului său în cadrul emisiunii ‘Che tempo che fa’.

„El a oferit tot, îi mulţumesc, iar acum este bine ca el să continue să facă ceea ce vrea să facă”, a adăugat Aurelio De Laurentiis, părând să aprobe plecarea.

Luciano Spalletti, care la 64 de ani a devenit cel mai în vârstă antrenor care a câştigat un Scudetto, nu a confirmat niciodată oficial dorinţa sa de a pleca, asigurând că oficialii clubului va face o declaraţie la finalul sezonului.