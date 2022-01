Academica Clinceni continuă achizițiile. Ilfovenii s-au mai întărit cu un bulgar

Academica Clinceni l-a transferat pe fotbalistul bulgar Aleksandar Tsvetkov (31 de ani). Acesta joacă pe postul de mijlocaș central, dar poate evolua și ca fundaș central.

„Academica Clinceni a reușit să ajungă la o înțelegere cu Aleksandar Tsvetkov, unul dintre liderii formației Beroe Stara Zagora. Mijlocașul, în vârstă de 31 de ani, cu 11 meciuri în naționala vecinilor de la sud de Dunăre, a semnat cu echipa noastră un contract valabil până în vara anului viitor.

Aleksandar Tsvetkov are la activ aproape 300 de meciuri în prima ligă bulgară și a câștigat două titluri de campion cu Litex Lovech, plus o Supercupă a Bulgariei. După opt ani petrecuți la Litex, a mai jucat două sezoane la Cerno More.

În 2018 a ajuns la Beroe, unde a fost căpitan al echipei și a jucat în peste 100 de meciuri. În prima parte a acestui sezon, Aleksandar Tsvetkov a evoluat în 18 partide și a înscris un gol. Mijlocașul central, care poate juca și pe postul de fundaș central, are și opt meciuri în preliminariile Champions League și Europa League.

La nivel internațional, Aleksandar Tsvetkov a evoluat în 9 meciuri pentru naționala de tineret a Bulgariei și în 11 jocuri pentru naționala mare a Bulgarei”, se arată în comunicatul dat de Academica Clinceni.

Academica se află pe ultimul loc, cu 11 puncte după 22 de etape.