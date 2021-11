Conducerea FRF, „ținta” atacurilor în fotbalul românesc: „Așa merg lucrurile, ca să se adune voturile!”

Răzvan Burleanu este președintele Federației Române de Fotbal din anul 2014, atunci când a reușit să câștige în mod surprinzător conducerea forului național!

Actuala șefie a FRF este tot mai contestată în ultima vreme, astfel că ultimele rezultate ale primei reprezentative a României au aruncat în aer și mai mult atmosfera din fotbalul românesc. Florin Prunea, unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Burleanu&co, a intervenit încă o dată și a ținut să evidențieze că oficialii Federației nu au realizat nimic notabil în cei aproape 8 ani de conducere.

”8 ani de mandat, nu? Spuneți-mi, vă rog, o investiție de interes a celor de la FRF. Construcție, ceva. Am fost la Deva, în campanie. Știți ce mi-a zis primarul? ‘Băi, Florine, știi ce m-au pus să fac? Am decopertat un teren, că vin să facă Centrul de Excelență. Și am rămas fără teren’.

Au făcut niște terenuri prin țară… Dacă plouă, nu mai poți intra pe el. La Iași, au construit unul într-un abator! Centre de Excelență! La Târgu Mureș aveau buget de două milioane de euro pe an. Unde s-au dus banii? Pe salarii. Antrenori, antrenorii zonali. Așa merg lucrurile, ca să se adune voturile.

Trebuie să ieșim și să spunem adevărul. Dar, nu ai nicio șansă la FRF, dacă nu vine cine trebuie! Și cine are drept de vot. Nu am nimic cu Burleanu, dar nu se pricepe omul”, a spus Florin Prunea, pentru Digi Sport.