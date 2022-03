Acuze dinspre Mioveni după înfrângerea de la Sf. Gheorghe: „Nu vreau să mă gândesc la asta”

Alexandru Pelici a criticat arbitrajul după ce echipa sa nu a putut obține nici măcar un punct pe terenul lui Sepsi, deși conducea cu 1-0 în minutul 79.

Oaspeții consideră că reușita care le-a adus în avantaj pe gazde nu trebuia validată, pentru că Tudorie se afla într-o poziție neregulamentară.

„Am muncit foarte mult, dar plecăm cu mâna goală. Îi felicit pe băieți pentru atitudine. Nu am ce să le reproșez, poate doar că trebuia să aibă mai multă concentrare. Luptăm pentru a rămâne în Liga 1. Mie nu îmi place să acord alibiuri, dar nici nu pot să nu le iau apărarea când merită. Golul doi a fost marcat din offside. Dacă tot este campionatul celor care strigă mai tare….

Nu vreau să mă gândesc dacă CS Mioveni este lucrată de arbitraj, suntem o echipă onestă, dăm maxim la fiecare meci, nu am ce să le reproșez. Am niște băieți admirabili. Păcat că nu am scris la 1-0, dacă era 2-0 nu mai puteau să întoarcă soarta partidei. Noi o să ne batem pentru locul 12. Jocul ăsta ne dă speranțe că ne putem atinge obiectivul. Nu cedăm, luptăm până la capăt și o să punem probleme”, a declarat antrenorul promovatei din vara anului trecut după ultimul fluier al meciului de debut în play-out.

Bergodi a fost bucuros să vadă că jucătorii săi au crezut în victorie până la final. Mai ales după ce în campionatul regular, argeșenii s-au impus în duelul cu Mitrea & Co.

„Trei puncte importante, vreau să îi felicit pe băieți pentru repriza a doua, pentru că au crezut până la sfârșit. Dacă dai trei goluri în 15 minute e frumos. Au crezut și asta e foarte bine. Au avut o mentalitate pozitivă. La pauză erau triști, am încercat să le ridic moralul.

Înainte de meci le-am zis că o să fie foarte greu pentru că se apără foarte bine, dar după am reușit să controlăm jocul, să avem ocazii și am înscris. Toată echipa a reacționat bine, iar în repriza a doua am dat trei goluri. Sper ca pe viitor să fim mai liniștiți, dar fiecare meci din play-out e foarte greu, mai ales că sunt echipe care se apără foarte, foarte bine”, a fost concluzia italianului de pe banca lui Sepsi.