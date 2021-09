Acuze dure la adresa lui George Ogăraru, din partea antrenorilor de la Steaua: „Ni s-a tăiat salariul. El decide tot”

Teodor Anghelini (67 de ani), fostul antrenor al grupei 2005 de la CSA Steaua, a vorbit despre scăderea salariilor antrenorilor de la Clubul Sportiv al Armatei.

„Nouă ni s-a tăiat salariul, exact ce a spus și Rodrigo. Unde au ajuns banii știu doar cei din club. Ni s-a luat 10% din salariu. Ni s-a pus obiectiv să aducem jucători. Dacă aducem jucători acel procent de 10% va fi recuperat la sfârșitul anului. Pe mine și pe Aelenei, care eram la grupa de 2005, ne-a pus scouteri. Asta urmăreau de mult. Să ne scoată cumva din circuit și să căutăm jucători.

Putem aduce jucători, dar știți că pentru performanță îți trebuie jucători buni. Dacă eu văd un jucător de perspectivă și cred că trebuie adus la CSA Steaua, mă duc și-l propun. Dar trebuie să existe niște sume de transfer, totul se rezumă la bani. Nu-ți dă nimeni jucători moca.

George Ogăraru decide tot ce este la copii și juniori. Fane Iovan a rămas antrenor coordonator, merge pe la AMFB. Bumbescu e șeful scouterilor, adică șeful meu, al lui Sătmăreanu, al lui Troi. Trebuie să aducem jucători peste nivelul celor care sunt acum la Steaua.

Până la urmă noi am fost de vină. Nu poți să vii și să spui că nu vin copiii acolo pentru că antrenorii sunt bătrâni. Nu a spus-o Ogăraru, ci altcineva. Eă văd că încă vin copii, am adus și eu, și Radu Troi. Aelenei a adus și el. Am adus câțiva jucători. Sincer, nu am reținut câți jucători trebuie să aduc la club pentru că m-a deranjat și pe mine. E un număr de câțiva jucători pe care trebuie să-i aducem”, a declarat Teodor Anghelini pentru ProSport.

Pe vremea în care Ogăraru era junior la Steaua, Anghelini l-a antrenat timp de 8 ani. La rândul lui, Radu Troi l-a pregătit doi ani pe fostul fundaș de bandă. Ogăraru a ordonat scăderea salariilor celor doi antrenori.

„Zic și eu că am jucat vreo 10 ani pe la Steaua, pe la echipa națională, pe la naționala de juniori. Troi l-a antrenat vreo 8 ani pe Ogăraru, iar eu doi ani. Ăsta e adevărul. Ogăraru probabil e intenționat bine, dar deocamdată aici nu putem face lucrurile ca la Ajax. Bumbescu a fost promotorul la ce e aici, dacă nu făcea el asta probabil nu era nimeni aici, nici eu, nici Troi, nici Ogăraru.

El e intenționat bine, dar poate mai puțin cu ăștia bătrâni, deși n-a spus-o el. Așa a crezut Ogăraru, poate așa a crezut că o să fie bine. Să dea Dumnezeu să fie bine cu noii antrenori tineri pe care i-a adus, de unde i-a adus… Noi am încercat să ne facem datoria, am un pic de experiență”, a declarat Teodor Anghelini, potrivit sursei citate.