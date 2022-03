Acuze grave din partea unui fost fotbalist al Craiovei la adresa lui Mircea Lucescu: „Era un tip ranchiunos”

Fost fundaș din anii `70 al Universității Craiova, Victor Niculescu, și-a adus aminte de momentul care l-a scos din circuitul echipei naționale.

Convocat în câteva rânduri la lot, acesta consideră că s-a renunțat la el după un meci între olteni și dinamoviști în care s-a confruntat direct cu Mircea Lucescu.

„Am fost în lotul naţionalei la meciurile oficiale, cu Cehoslovacia, la Bratislava, în preliminariile Campionatului Mondial, am fost rezervă la meciul cu Finlanda, când i-am bătut cu 9-0, şi trebuia eu să joc, dar l-au forţat pe Sătmăreanu I, care a jucat cu novocaină. Apoi am avut un conflict cu Mircea Lucescu şi din cauza lui nu m-au mai chemat din cauza asta la echipa naţională.

Totul a plecat de la o alunecare într-un meci cu Dinamo, când i-am bătut cu 2-0. E adevărat, l-am lovit intenţionat, iar la faza aceea le-am şi dat gol. M-am dus apoi la centrul terenului să-mi cer scuze, dar Lucescu era ranchiunos. De atunci, nu am mai primit vreo convocare la echipa naţională”, a povestit fostul fundaș al alb-albaștrilor pentru Oltenia Tv.

Acesta spune că la prima reprezentativă din acele vremuri, jucătorii cluburilor mari din Capitală făceau legea.

„Ăştia de la Bucureşti erau tartori atunci. Şi Dobrin avea probleme cu ei. Iar cu Nelu Oblemenco a fost situaţie unică. De patru ori golgheterul României şi nu a fost nici măcar în lot. Mircea Lucescu era un tip ranchiunos, eu jucam în prima ligă de la 19 ani, îl ştiam de când el era în Divizia B, la Politehnica Bucureşti, abia apoi l-a luat Dinamo.

Am avut probleme cu el şi când era la Corvinul. Mi-a făcut rău. Cu Dinamo începea scandalul de la vestiar pe vremea aia, parcă noi eram tauri şi ei toreadori. Din echipa aia a lor aveam o stimă pentru Cornel Dinu, era profesionist şi băiat inteligent. La Jiul am făcut apoi o combinată Craiova-Dinamo, acolo am aflat multe despre Dinamo şi ce făceau ei pe vremuri”, a mai detaliat Niculescu.