Adam Nemec, după debutul la FC Voluntari: „Nu am fost contactat de Rapid”

FC Voluntari a reușit prima victorie în Liga 1, după ce a învins-o pe FC U Craiova, scor 2-1, în etapa a treia a noii ediții.

În meciul disputat pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, a debutat și Adam Nemec. Acesta a fost scos însă la pauză. Liviu Ciobotariu a explicat că atacantul de 35 de ani a ieșit din cauza unei accidentări.

Fostul vârf al lui Dinamo a ales să se alăture ilfovenilor, după ce s-a despărțit de gruparea din Ștefan cel Mare. Nemec a precizat că nu a fost contactat de Rapid, FC Voluntari fiind clubul cu care a negociat pentru a-și continua cariera.

”(Mutarea) nu a fost surprinzătoare pentru mine, sunt aici de 3 săptămâni, așteptam să fie gata actele. Ieri s-a întâmplat asta, așa că astăzi am fost pregătit să joc. Nu am fost contactat de Rapid, am citit ceva, dar nu a existat contact. De când am intrat în contact cu Voluntari, nu am vorbit cu nimeni altcineva.

Sunt OK, am simțit că nu mai pot juca, dar acum sunt bine, am nevoie de 3-4 meciuri pentru ritm. Am câștigat astăzi, e bine, sper să continuăm cu rezultatele bune. Vom merge de la meci la meci”, a declarat atacantul slovac, conform DigiSport.