Adevărul din spatele retragerii lui Ash Barty: ,,A făcut întotdeauna lucrurile în felul ei”

Cu trei titluri de Grand Slam și peste 25 de milioane de dolari în premii – plus alte 25 de milioane de dolari din publicitate – lumea era la picioarele ei. Dar strălucirea și banii nu au fost niciodată principalele obiective ale lui Ash.

Câștigarea Wimbledon a schimbat ceva în interiorul ei. Aproape că a renunțat încă de atunci, dar avea niște treburi neterminate la Melbourne Park. După ce a fost bifat și Openul australian, Barty s-a retras în Queensland și și-a dat seama rapid că nu mai era nimic de bifat de pe lista ei de dorințe de tenis.

