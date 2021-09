Adi Matei, mulţumit cu egalul de la Arad: ,,Se mai întâmplă, na!”

Adi Matei, antrenorul secund al giuleştenilor, a reacţionat după meciul pe care Rapid l-a disputat cu UTA, la Arad, scor 2-2.

Cele patru goluri ale întâlnirii de pe arena Francisc Neuman au fost reuşite de către Alexandru Albu, în prima repriză, respectiv, Ioan Hora, şi Liviu Antal, în repriza a doua.

Tehnicianul este de părere că echipa sa a făcut un joc bun, iar rezultatul de egalitatea convine până la urmă ambelor echipe.

,,Cred că am făcut un joc bun. Cred că despre meci vrei să vorbim, nu despre mine… Am făcut un joc bun prima repriză și s-a văzut asta și pe tabela de marcaj, am condus cu 2-0, cred că băieții au făcut un joc la fel de bun și în a doua repriză, doar că am avut două momente în care, na, se mai întâmplă. UTA a pus o presiune foarte bună a doua repriză, dar până la urmă cred că este un rezultat convenabil pentru ambele participante. Aș vrea să le mulțumesc suporterilor noștri, care au făcut un efort să se lupte cu galeria UTEI, care a fost foarte frumoasă.

UTA a dovedit că este o echipă care a confirmat în Liga 1 anul trecut și anul acesta obiectivul lor principal cred că este playoff-ul și cred că va fi foarte greu pentru orice echipă să câștige chiar și un punct aici.”, a declarat Adi Matei, la finalul jocului cu UTA.

În urma acestui rezultat, Rapidul rămâne în continuare pe locul 2 în Liga 1, unde a acumulat 17 puncte acum, fiind la 4 lungimi distanţă de liderul CFR. De partea cealaltă, cei de la UTA Arad au rămas pe locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte acumulate din 8 etape disputate.