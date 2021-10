FC U Craiova 1948, echipă patronată de Adrian Mititelu, a rămas fără antrenor principal în plin sezon, asta după ce demiterea lui Adrian Mutu a venit la doar câteva ore după înfrângerea din derby-ul cu CSU Craiova!

Familia Mititelu a avut ambiții mari după zece ani petrecuți în afara fotbalului din primul eșalon, astfel că voiau să se bată încă din primul sezon pentru locurile fruntașe din Liga 1. Pentru asta, oltenii au pregătit un buget foarte mare pentru România, dar și un salariu pe măsură pentru Adrian Mutu, considerat de oficialii clubului drept cel mai potrivit pentru readucerea formației în elita fotbalului românesc.

Adrian Mutu a explicat ce a dus la demiterea sa. Acesta spune că nu meciul cu CS U Craiova l-a demis, ci rezultatele cu alte echipe din Liga 1.

,,Știam că va urma o discuție între mine și conducere. Așa se întâmpla și în Italia, când ziceau să stai liniștit că nu pleci, atunci erai cel mai neliniștit (râde). M-a sunat domnul Mititelu, ne-am despărțit în relații foarte bune.

Eu la Craiova am venit cu sufletul, am demonstrat tuturor că sunt profesionist și fac totul cu pasiune. Am schimbat multe lucruri în bine, de la meniul echipei, la organizare. Aș fi vrut să-i ofer mai multă satisfacție lui nea Adi, îmi pare rău. Nu m-a demis meciul de aseară, cum nu m-a demis nici meciul cu FCSB, cred că meciurile cu Voluntari, Argeș, Mioveni au contat.

Cred că meritam mai multe puncte, nu vorbesc de victorii în toate meciurile, dar meritam vreo 4-5 puncte în plus. Îmi pare rău și pentru suporteri, care m-au respectat. M-am simțit iubit și respectat la acest club.

Poate nu este ceva normal pentru unii, dar toată lumea a fost corectă cu mine. Pentru o nou-promovată, echipa este pe un drum bun.”, a declarat Adi Mutu, pentru Digisport.