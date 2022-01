Adi Mutu, nervos până la 5 dimineaţa: ,,Toate nebuniile le făcusem”

Adrian Mutu a dezvăluit ce face în momentul în care este nervos. ,,Briliantul”, agitat după un meci nereuşit când antrena, nu a avut somn până în zori.

Ajuns acasa nervos, Adrian Mutu s-a pus pe gătit. Acesta mărturiseşte că până la ora cinci dimineaţa a pregătit nu mai puţin de cinci feluri de mâncare. Pentru că a gătit atât de mult, ,,Briliantul” s-a văzut nevoit să împartă mâncarea cu vecinii.

,,Masterchef sunt! Gătesc orice, pe bune. Gătesc cu drag. Nu îmi place să mă ajute, nu-mi place nimeni în bucătărie să mă ajute. Când gătesc mă relaxez foarte tare, îmi place foarte, foarte mult să gătesc și atunci pentru mine nu e…

O să îți spun o întâmplare interesantă. Eu fac orice, de la tăiat ceapă, orice… Îmi place să stau eu, cu gândurile mele și îi dăm drumul. Ca antrenor, când am pierdut un meci… Am venit odată acasă, am pierdut un meci, mi-am pus un pahar de vin roșu și am întrebat-o pe Sandra ce vrea să mănânce și am început să gătesc, am început să tai, ea s-a dus să doarmă.

Eu până la cinci am stat, cinci feluri am gătit. Când a venit ea, aveam ardei umpluți, ciorbă de perișoare, toate nebuniile le făcusem. Dacă aveam nervi, m-am apucat de gătit, am făcut cinci feluri. I-am zis să mai dea pe la vecini. M-am relaxat și am reușit să fac așa o analiză în timp ce găteam.”, a declarat Adrian Mutu, în podcastul lui Cătălin Măruţă, potrivit Cancan.