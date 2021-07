Adi Mutu spera la mai mult din meciul cu FC Voluntari: „Uneori nu înțeleg fotbalul”. Problema lui Bauza

FC U Craiova a pierdut în fața celor de la FC Voluntari, scor 1-2, în etapa a treia a noii ediții a Ligii 1.

Golurile meciului de pe stadionul ”Anghel Iordănescu” au fost marcate de Marcelo Lopes, în minutul 47, și Armaș, în minutul 78, pentru ilfoveni, respectiv Bălan, în minutul 87, pentru formația lui Adi Mutu.

La finalul meciului, Adi Mutu a comentat prestația elevilor săi, despre care a spus că este mulțumit, chiar dacă spera să se întoarcă măcar cu un punct în Craiova. Tehnicianul de 42 de ani al oltenilor este de părere că echipa este pe drumul cel bun și a explicat ce problemă medicală are Bauza, ieșit accidentat în prima repriză.

„Există puțină frustrare, uneori nu înțeleg fotbalul. Am condus jocul de la cap la coadă, am dominat, dar am pierdut. Echipa a jucat bine, sunt mulțumit de felul în care au luptat băieții. Am avut mereu posesia, am făcut un joc solid.

Am primit un gol foarte frumos la care n-am avut ce face, cred că doar la golul al doilea putem să fim mai atenți. Echipa se exprimă cum îmi doresc, suntem pe drumul cel bun. Jucătorii care au câștigat anul trecut campionatul din Liga 2 merită să joace în Liga 1, știu fotbal. Bauza are entorsă”, a declarat Adi Mutu, după al doilea eșec suferit în primele trei runde.